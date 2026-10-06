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Dünya Gökyüzünde F-16 şovu! Türk savaş jetleri Litvanya semalarında
Dünya

Gökyüzünde F-16 şovu! Türk savaş jetleri Litvanya semalarında

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DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) NATO’nun Hava Polisliği görevinden hava savunma konseptine geçiş süreci kapsamında Litvanya’da gerçekleştirilen medya gününe, 181’inci Jet Filo Komutanlığına bağlı iki F-16 savaş uçağının katıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gökyüzünde güç birliği! NATO’nun Hava Polisliği görevinden hava savunma konseptine geçiş süreci kapsamında Litvanya’da düzenlenen medya gününe, 181’inci Jet Filo Komutanlığımıza ait iki adet F-16 uçağımız katıldı. Müttefik hava sahasının güvenliği için görev başındayız!” ifadeleri kullanıldı.

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