Gökyüzünde F-16 şovu! Türk savaş jetleri Litvanya semalarında
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) NATO’nun Hava Polisliği görevinden hava savunma konseptine geçiş süreci kapsamında Litvanya’da gerçekleştirilen medya gününe, 181’inci Jet Filo Komutanlığına bağlı iki F-16 savaş uçağının katıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gökyüzünde güç birliği! NATO’nun Hava Polisliği görevinden hava savunma konseptine geçiş süreci kapsamında Litvanya’da düzenlenen medya gününe, 181’inci Jet Filo Komutanlığımıza ait iki adet F-16 uçağımız katıldı. Müttefik hava sahasının güvenliği için görev başındayız!” ifadeleri kullanıldı.