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Gündem TFF'den seçim kararı! Cuma günü toplanıyorlar
Gündem

TFF'den seçim kararı! Cuma günü toplanıyorlar

Yeniakit Publisher
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TFF'den seçim kararı! Cuma günü toplanıyorlar

Türk spor kamuoyunu sarsan "Hakemler dosyası" soruşturmasında aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da yer aldığı 5 isim tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ve TFF'deki istifa depremlerinin ardından Riva'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim gündemiyle 9 Ekim cuma günü toplanma kararı aldı.

Türk spor camiasında şok etkisine neden olan 'hakemler dosyası'nda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel’in de aralarında yer aldığı toplam 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmeler Türk futbol yönetiminde de deprem etkisine sebep oldu. Peş peşe gelen istifaların ardından vakit kaybetmeksizin harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Riva’da toplantı yaptı. Toplantıda 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı alındı.

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Yorumlar

Mert

Defolup gidin Herşeyin içine ettiniz... Ha giderken İtalyanıda götür.

Umutlu

Neden hiçbirsey Türkiye de olması gerektiği gibi değil
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