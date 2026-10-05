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Gündem Berceste Tesisleri'nin sahibi Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti
Gündem

Berceste Tesisleri'nin sahibi Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti

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Berceste Tesisleri'nin sahibi Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti

Berceste Tesisleri'nin ortaklarından Yusuf Akdoğan, 59 yaşında hayatını kaybetti.

İş dünyasının tanınan isimlerinden ve Berceste Tesisleri'nin ortaklarından 59 yaşındaki Yusuf Akdoğan, Düzce'nin Gümüşova ilçesindeki tesislerde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

TESİSTE FENALAŞTI, HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesinde ticari faaliyetleriyle tanınan Akdoğan, Berceste'nin Gümüşova mevkisindeki tesislerinde bulunduğu sırada aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akdoğan, ambulansla Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

 

ANJİYO SIRASINDA DURUMU AĞIRLAŞTI

Hastaneye getirildiğinde kalbi durduğu belirlenen Akdoğan, doktorların kalp masajı müdahalesiyle yeniden hayata döndürülerek acil olarak anjiyoya alındı. Ancak operasyon esnasında durumu yeniden ağırlaşan Akdoğan, tıbbi müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.

DÜZCE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bölgedeki ticari faaliyetleriyle öne çıkan Yusuf Akdoğan için Düzce'de cenaze töreni düzenlendi. Sevenlerinin ve iş dünyasından pek çok ismin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Akdoğan, son yolculuğuna uğurlandı.

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Yorumlar

Ali Dinar

Hayırlı bir iş adamı idi. Allahmerhameti ile muamele etsin.
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