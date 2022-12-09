Mide yanmasına ne iyi gelir İbrahim Saraçoğlu: Mide yanmasına doğal çözüm! Patates suyu kesin...

Patates suyunun faydaları nelerdir : Patates suyu kanser hücrelerini öldürür, şeker hastalığına iyi gelir, gastrit için en etkili tedavidir ve tansiyonu düşürür.

Modern tıp kadar etkili olan bir diğer tedavi yöntemi ise doğal tedavi yöntemidir. ve patates suyunun inanılmaz faydaları vardır. Meyve suyu gibi içilebilen patates suyu şeker hastaları için, kanser hastaları için ve yüksek tansiyon gibi pek çok hastalığa faydaları yüzyıllar öncesinden bilinmektedir.

Mide Yanmasına İyi Gelecek Birbirinden Etkili Doğal Yöntemler

Patates aslında çiğ olarak tüketildiğinde oldukça faydalıdır. Fakat her patates tedavi için kullanılmaz. Özellikle yeşil kabuklu patatesler içerdiği toksinler itibarıyla önerilmez ve soyulması gerekir.

Patates suyu ibrahim saraçoğlu tarifi

Orta boy üç adet patatesi soymadan (kabuğu ile birlikte) yarım litre suda ağzı kapalı olarak patatesler çatlayana kadar haşlayınız. Üç ay boyunca hergün öğlen yemeğinden bir saat önce bir buçuk su bardağı içiniz. İçilecek olan sadece ve sadece haşlama suyudur. Her defasında taze olarak hazırlanması gerekir.

İşte patates suyunun faydaları:

Gastrit tedavisinde patates suyu faydası: Bir bardak suya bir yemek kaşığı patates suyunu ekleyin ve sabah öğle akşam olmak üzere yemeklerden 30 dakika önce için.

Kanser hücrelerinin yok olması için patates suyu: Dr. Kagamine Akita, Japonya Üniversitesinde çiğ patates ve suyundan yaptığı deneylerde farelerin tümör hücrelerinin büyümesini önleyici özelliği olduğunu kanıtlamıştır. Yaptığı çalışma Kanser uluslararası kongresinde yayınlanmıştır. Almanya’daki kongre büyük heyecan yaratmıştır.

Yüksek tansiyon için patates suyu: Bugün patates suyu kalp hastaları, yüksek tansiyon, diyabet, romatizma gibi hastalıkların tedavisinde ve böbrek, karaciğer hastalıkları ile mücadelede etkin bir araç olarak kullanılmaktadır.

Çiğ Patates Suyu Faydaları:

Bedendeki şişliklere, eklem ağrılarını dindirir.

Egzama ve cilt lekelerini hızlı bir şekilde geçirir.

B vitamini deposu olduğu için uçuk ve ağız içi yaralarını geçirir.

Göz Altı Morlukları ve Şişlikleri İndirir:

Patates suyunu kompres şeklinde göz altına uygularsanız göz altındaki halkları ve şişlikleri indirir.

Cildi akne ve sivilcelerden arındırır

Beyaz Saç Oluşumunu Engeller

Şampuanın içerisine katıldığında saçların beyazlamasını önleyerek ve beyaz saçların normal renge döndürmektedir.

Gıda Zehirlenmesini Önler:

Havuç suyu ile karıştırıldığında gıda zehirlenmesini geçirerek bedeni zehirden arındırır

Patates Suyu Zayıflatıyor

Patates suyunu gece yatmadan önce bir bardak tüketirseniz hızlı bir şekilde zayıflarsınız.

Böbrek Taşlarını Küçültür:

Patates suyu idrar yollarını temizleyerek böbrek taşı oluşumunu engeller ve olan taşları da ufaltır.

Patates suyunun cilde faydası: Mermer gibi bir cilt için patates suyu biçilmiş kaftandır.

Mide Ağrısına Ne İyi Gelir?

Nane.

Papatya Çayı

Yoğurt.

Karanfil Çayı

Muz.

Maden Suyu.

Kefir.

Salatalık.

Süt mide yanmasına iyi gelir mi?

Süt mide yanmasına çok iyi gelir. Mideniz yandığında 1-2 yudum süt içebilirsiniz. Laktoz intoleransı olanlar laktozsuz süt içebilir ancak midede ülseri olanlar süt tüketmemelidir. 1 bardak su ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı karbonat midedeki hidroklorik asidin etkisini azaltarak yanmanıza iyi gelecektir.

Hamilelikte mide yanmasını ne iyi gelir? Gebelikte mide yanmasına iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Yemeklerden önce suya 3 kaşık elma sirkesi ekleyip içmek.

Badem tüketmek: Yemeklerden sonra ya da ara öğünlerde badem tüketmek mide asidini dengeler.

Ara öğünlerde muz, armut, şeftali ya da elma tüketmek.

Haşlanmış karnabahar yemek.

Geçmeyen mide yanması neden olur?

Mide yanması, gastroözofageal reflü adı verilen bir hastalığın semptomudur. En kısa tanımıyla mide asidinin yemek borusundan yukarıya çıkmasından dolayı kaynaklanır. Bu durumdan kaynaklanan risk faktörleri, midede asit üretimini artıranların yanı sıra yemek borusuna asit reflüsüne izin veren yapısal sorunları içerir.

Mide yanması için ne yapılmalı?

Karbonatlı su karışımı: Karbonat mide asitlerini nötralize ederek, bazı mide yanması ataklarını yatıştırabilir. Bunu yapmak için, bir çay kaşığı karbonatı bir bardak su içinde çözün ve yavaşça için. Zencefil: Zencefil yüzyıllarca birçok halk tarafından mide ekşimesi için kullanılmıştır.

Mide yanması

Mide yanması sık gözlenen bir şikayettir. Özellikle, yemek yedikten sonra midede ve midenin üst tarafında yer alan yemek borusundaki yanma şikayetleri, sık tekrarlanmaya başlandığında bir sindirim sistemi rahatsızlığı belirtisi olabilir. Mide yanması, evde uygulanan basit yöntemlerle tedavi edilebilir. Bununla beraber, bu yöntemlere ve yaşam standardı değişikliklerine rağmen haftada iki kereden daha fazla mide yanması yaşıyorsanız ya da mide yanmanız aralıksız bir iki gün sürüyorsa bir uzman hekime başvurmanız gerekmektedir.