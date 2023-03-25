Mide bulandırdı! Show rezil dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Ramazan ayında İslam'a saldırı

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Turgay Ciner'in sahibi olduğu Show TV; adeta İslam'a ve Müslümanlara savaş açtı.

Gerçek hikâyeden uyarlandığı iddiasıyla pazarlanan Kızılcık Şerbeti isimli rezil dizideki bir sahne mide bulandırdı.

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünde oynadığı dizinin bu kez hedefinde oruç ibadeti vardı.

Kıvılcım isimli karakter bozuntusu, orucu hedef alarak “İsteyen içki içsin, isteyen çay içsin; Bundan rahatsız olan varsa da gitsin orucunu evde açıversin. Burası laik bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi. Ayrıca, İstanbul kozmopolit ve turist akınına uğrayan bir yer.” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her bir karış toprağı şehit kanıyla sulanmış Türkiye'de böylesine İslam ve Müslüman düşmanlığı yapılan diziye tepki gösteren vatandaşlar 'bu rezilliği ekranlardan temizleyin' ifadeleriyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) çağrı yaptı.

Faruk Turgut isimli şahsın sahibi olduğu Gold Yapım'ın çektiği rezil dizinin geçtiğimiz bölümünde; ailesinin zoruyla istemediği biriyle evlendirilen Nursema karakteri üzerinden dindar insanlar hedef gösterilmişti.

5 hafta yayın yasağı cezası almıştı

İnsanları provoke etmekten başka bir amacı olmayan dizi; kadına şiddet ve aşağılama suçları yüzünden RTÜK 5 hafta yayın yasağı ile kanala idari para cezası uygulamıştı.

"Bu projeyi bozacağı"

Kepazeliği sosyal medya hesabından paylaşarak tepkini dile getiren milli sporcu Alparslan Yamanoğlu "Üç temel amaç üzerine bina edilmiş bu projeyi sizlerin yardımlarıyla bozacağız biiznillah!" dedi.

İşte Yamanoğlu'nun o paylaşımı:

Kızılcık Şerbeti mübarek Ramazan ayında bir kez daha çizmeyi aştı!

"Yan masada içki içilmesi sizi neden bu kadar rahatsız etti?" diyen kadın karşısında oturan adama değil, aslında size soruyor bu soruyu Müslümanlar.

İçki satılan yerden sakız bile almayan Müslümanları getirdikleri hale bak!

1-Oruç tutanları aşağılamak.

2-"Müslüman içkili bir ortamda orucunu açabilir" sloganıyla yeni bir normalleştirme algısı oluşturmak.

3-Ramazan üzerinden laiklik tartışması çıkararak toplumu birbirine düşürmek.

Üç temel amaç üzerine bina edilmiş bu projeyi sizlerin yardımlarıyla bozacağız biiznillah!