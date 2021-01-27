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Teknoloji Microsoft'tan tartışma çıkaracak yeni robot projesi
Teknoloji

Microsoft'tan tartışma çıkaracak yeni robot projesi

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft yaşamını yitiren kişilerin sosyal medya verilerini toplayıp yakınlarıyla sohbet edebilecek bir robot sistemi üzerinde çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 21:59:00 -
Microsoft'tan tartışma çıkaracak yeni robot projesi

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft hayatını kaybeden kişilerle sohbet edilebilecek bir teknolojinin patentini aldı. Robot, sosyal medya gönderilerine, görüntülere, ses verilerine ve elektronik mesajlara dayalı bir teknoloji geliştiriyor.

Independent gazetesinde yer alan bir habere göre, Microsoft şirketi insanların hayatını kaybedenlerle konuşabildiğiniz bir teknoloji robutunun patentini aldı. Haberin devamına göre patenti alan teknoloji şirketi, ölen bir insanın ayak izlerini de mercek altına alıp inceleyebilecek.

Teknoloji şirketi, ölen kişilerin görüntülerini ve ses kayıtlarını inceleyerek kendine göre geliştirdiği bir sohbet robotu kullanıma sunacak.

Şirket aldığı patentin içine ek olarak, görüntü ve derinlik bilgileri yada video verileri aracılığıyla özel kişilerin iki veya üç boyutlu modellerini çıkartabileceği bir teknolojiyi de ekledi.

Microsoft’un geliştirdiği bu sistemle teorik olarak kurgusal karakterlerin yada yaşayan insanların da bu teknolojiye göre sohbet robotunu oluşturabileceği düşünülüyor.

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