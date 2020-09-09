Microsoft Türkiye’ye yeni Genel Müdür
Bilişim ve iletişim teknolojileri alanında 20 yılı aşkın tecrübeye sahip bir isim olan Levent Özbilgin, Microsoft Türkiye’nin yeni Genel Müdürü olarak 5 Ekim 2020’de göreve başlayacak.
Levent Özbilgin, Microsoft Türkiye Genel Müdürü olarak başlayacağı yeni göreviyle ilgili “Microsoft Türkiye Ailesi’ne katıldığım için çok mutluyum. Türkiye’de güçlü bir ekibe sahibiz, birlikte çıtayı daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu. Özbilgin, “Microsoft’un tüm bireylerin ve kurumların daha fazlasını başarması için onlara güç katma misyonunu ülkemizde başarıyla hayata geçireceğimize eminim. Bu kapsamda, ufuktaki büyük fırsatların izinde, ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya ve ekonomik büyümeyi desteklemeye devam edeceğiz” dedi