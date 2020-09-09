Microsoft Türkiye’ye yeni Genel Müdür

Levent Özbilgin, Microsoft Türkiye Genel Müdürü olarak başlayacağı yeni göreviyle ilgili “Microsoft Türkiye Ailesi’ne katıldığım için çok mutluyum. Türkiye’de güçlü bir ekibe sahibiz, birlikte çıtayı daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu. Özbilgin, “Microsoft’un tüm bireylerin ve kurumların daha fazlasını başarması için onlara güç katma misyonunu ülkemizde başarıyla hayata geçireceğimize eminim. Bu kapsamda, ufuktaki büyük fırsatların izinde, ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya ve ekonomik büyümeyi desteklemeye devam edeceğiz” dedi