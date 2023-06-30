  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: AB yardım edebilir
Dünya

Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: AB yardım edebilir

Yeniakit Publisher
2023-06-30 19:13:00 -
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: AB yardım edebilir

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göçmen sorunu ile mücadele için Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yi ekonomik olarak destekleyebileceğini belirtti.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonrası basın açıklamasında bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, düzensiz göçmen sorununu çözmenin en önemli unsurunun göçmen kaçakçıları ile mücadele olduğunu belirtti.

Miçotakis, Yunanistan'a son dönemde daha az düzensiz göçmen taşıyan tekne gelmesinin nedeninin Türkiye'den yola çıkan tekne sayısının azalması olduğunu belirterek, yola çıkan tekne sayısının azalması için Tunus ve Libya gibi Kuzey Afrika ülkeleriyle işbirliği yapılması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında Vilnius'ta buluşacağını kaydeden Miçotakis, Türkiye-AB ilişkilerinin çerçevesini yeni bir temele yerleştirmeyi umduklarını ifade etti.

Miçotakis, bardağın yarısını dolu görmek istediğini belirterek, son dönemde düzensiz göçmen taşıyan teknelerin yola çıkmadan engellenmesinde Türk yetkililerle daha iyi bir işbirliği içinde olunduğuna dikkati çekti.

Başbakan Miçotakis, "Türkiye'nin mülteci sorunuyla mücadelede müttefik olması gerektiğini birçok kez söyledim. Öte yandan, AB Türkiye'yi desteklemek için çok milyon avro verdi ve muhtemelen daha fazla da verebilir. AB'nin çok yıllık bütçesinin yeniden yapılandırılmasında Türkiye'nin gelecekte desteklenmesi için ek bir madde olabilir." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin dışında, Türkiye ve Yunanistan Bakanları arasında da görüşmeler olabileceğini kaydeden Miçotakis, "Geçmişte de temaslar vardı. Bu temasların sık sık olması iyidir. (Göçmen sorunu ile) mücadelede Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendisi de isterse." diye konuştu.

Miçotakis seçimi önde götürüyor
Miçotakis seçimi önde götürüyor

Dünya

Miçotakis seçimi önde götürüyor

Miçotakis’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik
Miçotakis’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

Siyaset

Miçotakis’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

Yunanistan eski Başbakanı Miçotakis koronavirüse yakalandı
Yunanistan eski Başbakanı Miçotakis koronavirüse yakalandı

Dünya

Yunanistan eski Başbakanı Miçotakis koronavirüse yakalandı

Yunanistan ikinci tura gidiyor… Miçotakis Erdoğan’a özendi! Bugün Türkiye'de zaten güçlü ve istikrarlı bir hükümet var
Yunanistan ikinci tura gidiyor… Miçotakis Erdoğan’a özendi! Bugün Türkiye'de zaten güçlü ve istikrarlı bir hükümet var

Dünya

Yunanistan ikinci tura gidiyor… Miçotakis Erdoğan’a özendi! Bugün Türkiye'de zaten güçlü ve istikrarlı bir hükümet var

Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: Hedefim...
Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: Hedefim...

Dünya

Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: Hedefim...

Miçotakis, Çipras'a fark attı
Miçotakis, Çipras'a fark attı

Dünya

Miçotakis, Çipras'a fark attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e telefon

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e telefon

Yeniden Yunanistan Başbakanı olan Kiryakos Miçotakis yemin etti! Laikliğe hiçbir şey olmadı
Yeniden Yunanistan Başbakanı olan Kiryakos Miçotakis yemin etti! Laikliğe hiçbir şey olmadı

Gündem

Yeniden Yunanistan Başbakanı olan Kiryakos Miçotakis yemin etti! Laikliğe hiçbir şey olmadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23