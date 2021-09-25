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Gündem Miçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması
Gündem

Miçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile iş birliği arayışında her tür çabayı göstereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 10:57:00 -
Miçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması

Türkiye ve Yunanistan arasında bir yılı aşkın süredir yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın, Türkiye ile diyalog kanallarını her zaman açık tutmak istediğini, 2020'de iki ülke arasında yaşanan gerginliğin tekrar etmesini istemediklerini söyledi.

Türkiye ile iş birliği yaparak, yeni ortak düşmanlarla birlikte mücadele edilebileceğini savunan Miçotakis, Türkiye ile iklim krizi ve mülteci sorununda iş birliği yapılabileceğini kaydetti.

Miçotakis, tarih ve coğrafyanın iki ülkeyi birbirine bağladığını ifade ederken, "Türkiye ile iş birliği arayışına devam etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım" dedi.

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