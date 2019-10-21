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Micheal Doran: YPG PKK'dır ve biz bunu çok iyi biliyoruz

Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Michael Doran, PKK'nın Türkiye'yi parçalamak isteyen bir terör örgütü olduğunu itiraf etti.

21 Ekim 2019 Pazartesi 01:26

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı en büyük tepki teröristlerin hamisi ve finansörü olan ABD'den geldi. ABD basını özellikle manipüle edici ve yalan haberlerle dünyanın Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmasını amaçlamıştı.

ABD'de gündem yine Barış Pınarı Harekatı

ABD merkezli FOX televizyon kanalında gündem, ABD ile yapılan anlaşma sonrası ara verilen Barış Pınarı Harekatı ve bunun etkileriydi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren, yapılan anlaşmanın Kürtleri terk etmek olduğu ve DEAŞ'ı tekrar canlandıracağını savunan televizyon sunucusu, programa katılan konuğundan beklemediği cevaplar aldı.

YPG PKK'dır itirafı

Ulusal Güvenlik Konseyi'nde üst düzey yöneticilik ve ABD Savunma Bakanlığı'nda müdür yardımcılıkları yapmış olan Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanlarından Micheal Doran, PKK ile YPG'nin aynı terör örgütü olduğunu ve Türkiye'yi bölmeye çalıştığını vurgulayarak ABD'nin YPG destekleyerek yanlış bir politika uyguladığını söyledi.

 

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Haber Tarihi: 21 Ekim 2019 Pazartesi 01:26
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Micheal Doran
  4. PKK
  5. YPG

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