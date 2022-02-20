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Dünya Miami'de bir plaja helikopter düştü!
Dünya

Miami'de bir plaja helikopter düştü!

Miami sahili yakınına bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 16:16:00 - 2022-02-20 16:17:25

Miami Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre, Robinson R44 tipi helikopter, yerel saatle 13.20 sıralarında Miami sahiline yakın bir mesafede denize düştü.

Kazada 2 kişi yaralandı. Miami Sahil Güvenlik yetkilileri yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Miami Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, polis bölgenin kapatıldığını bildirdi.

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