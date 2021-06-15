Salgının noktalanması için ülkemizde adeta aşı seferberliği başlatıldı. Son on günde pek çok grup için aşı randevu sistemi aktif hale getirildi. Aşı olmak isteyenler ise MHRS ve A Nabız üzerinden işlem yapmaya başladı. Peki, MHRS niye açılmıyor ne zaman düzelir?

MHRS niye açılmıyor? E Nabız açılmıyor telefonla aşı randevusu alınır mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milyonlarca kişinin yüzünü güldüren müjdeli haberi 14 Haziran akşamı verdi. Bakan Koca, paylaşımında “İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" İfadelerini kullandı.

15 Haziran gece yarısı itibariyle binlerce kişi aşı randevusu alabilmek için MHRS ve E Nabız üzerinden işlem yapmaya başladı. Özellikle sabah saatlerinde sisteme girişlerde sorun yaşayanların sayısı arttı. Bunun sebebi ise aşı randevusuna olan ilgi. Ara ara sayfayı yenileyerek sisteme girmeniz mümkün. Ayrıca ALO 182’yi arayarak aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

MHRS AŞI RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ