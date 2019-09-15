Türkiyede'ki devlet hastanelerinden randevu almak için MHRS sistemi üzerinden randevu alınıyor. MHRS Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi randevu almak için, MHRS sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. İşte, MHRS Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi randevu alma

MHRS Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi randevu alma

İstanbul'u seçerek Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi randevu alma’nden randevu almak için ekranda bulunan Türkiye haritasının üzerine tıklamalısınız. Harita üzerindeki şehirler, seçilebilir özelliğe sahiptir. Haritadan İstanbul'u bulup üzerine tıkladığınızda karşınızdaki ekranda İstanbul’da bulunan tüm hastanelerin listesi görünür. Ekranda bulunan hastaneler, alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Hastaneler içerisinden Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesini bulmanız gerekmektedir. hastanenin üzerine tıklayarak sağda açılan tablo üzerinden Randevu Al seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doktor Seçimi Yapmak

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden doktor seçmek için kişilerin öncelikle ekranda bulunan Randevu Al yazısına tıkladıktan sonra giriş işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Giriş işlemleri, kişilerin uygun hastane ve bölümü seçmesinin ardından yapılmaktadır. Bu kapsamda kişilerin, giriş işlemlerinin ardından tekrar hastane seçimi yapmaları gerekecektir.