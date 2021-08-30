MHP'li Hüseyin Sözlü, Tarkan'a çok ağır 'Dersim' cevabı vermişti! Tarkan 30 Ağustos paylaşımı yapamadı...

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Tarkan, Tunceli'de yaşanan orman yangınında Tunceli için "Dersim" ifadesini kullanmıştı.

Tarkan'ın twitter mesajını alıntılayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de, ona şu cevabı vermişti:

"Atatürk'ün çıkardığı TUNCELİ kanununa rağmen Dersim deyişine mi inanacağız ; yoksa yarın atacağın "Atatürk" vurgulu 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajına mı inanacağız? Ne Çukur bir adamsın sen sözde Tarkan!"

Gözler 30 Ağustos'ta Tarkan'ın twitter hesabına çevrildi. Ancak Tarkan, Kurtuluş Savaşı zaferinin yıldönümünde bir mesaj paylaşmadı.