  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Serinlemek için ırmağa giren Afgan çoban boğuldu
Fırlayan ağaç parçası, karnından girip sırtından çıktı!
ABD'li Orgeneral duyurdu: Süreç tamamlandı
Pakistan'da teröristlerden saldırı: 1 asker öldü
Siyaset MHP'li Hüseyin Sözlü, Tarkan'a çok ağır 'Dersim' cevabı vermişti! Tarkan 30 Ağustos paylaşımı yapamadı...
Siyaset

MHP'li Hüseyin Sözlü, Tarkan'a çok ağır 'Dersim' cevabı vermişti! Tarkan 30 Ağustos paylaşımı yapamadı...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Tarkan'ın "Dersim" paylaşımına çok "ağır" bir cevap vererek, "Bakalım 30 Ağustos'ta ne yazacaksın?" diye sormuştu. Tarkan bugün hiçbir paylaşım yapmadı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 23:58:00 - 2021-08-31 00:17:51
MHP'li Hüseyin Sözlü, Tarkan'a çok ağır 'Dersim' cevabı vermişti! Tarkan 30 Ağustos paylaşımı yapamadı...

 Yeniakit.com.tr 

Tarkan, Tunceli'de yaşanan orman yangınında Tunceli için "Dersim" ifadesini kullanmıştı.

Tarkan'ın twitter mesajını alıntılayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de, ona şu cevabı vermişti:

"Atatürk'ün çıkardığı TUNCELİ kanununa rağmen Dersim deyişine mi inanacağız ; yoksa yarın atacağın "Atatürk" vurgulu 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajına mı inanacağız? Ne Çukur bir adamsın sen sözde Tarkan!"

Gözler 30 Ağustos'ta Tarkan'ın twitter hesabına çevrildi. Ancak Tarkan, Kurtuluş Savaşı zaferinin yıldönümünde bir mesaj paylaşmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay