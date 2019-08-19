MHP’li Hayati Arkaz: “Görevden almalar terörle mücadelenin gereği”

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, HDP’li 3 belediyeye kayyum atanması kararının terörle mücadelenin gereği olduğunu söyledi. Arkaz, “Büyük bir kararlılıkla yürütülen terörle mücadelemiz hainlerin planlarını yerle bir etmeye devam ediyor. Terörle mücadele Cumhur İttifakı ruhuyla son hız devam etmektedir. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da devam edecektir” dedi.

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın görevden alınması ile ilgili bir açıklama yapan MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, “Terör sadece kırsalda değil, ne yazık ki yerel hizmetlere kadar sızmış durumdadır. Bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkanları illegal amaçlar için kullanılmaktadır. Hatta bu belediyeler, ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum Anayasamızın ’ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü’ içerikli 3. maddesine açıkça aykırıdır. Halkın oylarıyla belediye başkanı seçilenler bölücü terör örgütü yöneticilerinin talimatları doğrultusunda hareket ediyorsa, terör örgütüne katılımın azalması nedeniyle örgüte katılımın desteklenmesi için terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerin yakınlarına iş imkânı ve ailelerine maddi destek sağlanıyorsa, vatan uğruna can vermiş şehit yakınlarına mobbing uygulanıyor, görev yerleri değiştiriliyor, işten çıkarılıyorsa, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet üretmek yerine devletimizin bölünmez bütünlüğüne kastediliyorsa, teröristlerin cenazelerine katılarak mezarları ziyaret ediliyor, alenen destek veriliyorsa, belediyenin araçları terör örgütlerinin hizmetine sunuluyorsa, belediyenin kasası teröre maddi kaynak haline getiriliyorsa bu belediyelere kayyım atanmayacak da ne yapılacak? Durum adli ve idari soruşturmalar ile tespit edilmiş, belediye başkanları olması gerektiği gibi görevden uzaklaştırılmıştır. İşte bu mücadeleler sayesinde, devletin tüm birimlerinin yoğun mücadelesiyle terör örgütlerine katılım son 30 yılın en alt seviyesine inmiştir. Bu terörle mücadele kararlılığı sayesinde yurt içindeki terörist sayısı bin 800-2 binli rakamlardan 600’lü rakamlara kadar geriledi. Bahsettiğimiz bu istatistikler hendek siyasetinin bitirilmesinin, sözde barış süreci yanlışından dönülmesinin sonucudur. Yadsınamayacak bir gerçek de şudur ki; terörle müzakere değil mücadele edileceğini devletin tüm yönetim kademelerine işleyen, terörle mücadelenin baş mimarı, kararlılığın, dik duruşun sembolü, terörle mücadelede tavizi affetmeyen liderimiz Devlet Bahçeli’dir. Çözüm sürecini bitiren Devlet Bahçeli kararlılığıdır. Hendekleri yerle bir eden Devlet Bahçeli duruşudur. Terörle mücadele Cumhur İttifakı ruhuyla son hız devam etmektedir. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da devam edecektir” dedi.