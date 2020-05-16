  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Instagram'a bomba özellik!

Sürücü kursları ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu

Koronavirüsle mücadelede yeni yöntem

Facebook'un geliştirdiği Messenger Rooms yayınlandı!

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?
için kalan
Gündem

MHP'den sert sözler: Bu pazar seçim olsa...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sert çıktı. Ataman, Özel'e "Bu pazar seçim olsa pazartesi günü yeniden erken seçim isteyecek kadar demokrasiden uzaksınız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 23:29:00 -
MHP'den sert sözler: Bu pazar seçim olsa...

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sert çıktı.

Twitter'dan paylaşım yapan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Özgür Özel! Sen balı zehir, zehiri bal zanneden cahiller safındasın. Bu pazar seçim olsa pazartesi günü yeniden erken seçim isteyecek kadar demokrasiden uzaksınız. Terör örgütlerine alan açıp sözde demokrasi havarisi gibi davranmanızı bu asil millet yemiyor, haberiniz olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı