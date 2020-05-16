MHP'den sert sözler: Bu pazar seçim olsa...
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sert çıktı. Ataman, Özel'e "Bu pazar seçim olsa pazartesi günü yeniden erken seçim isteyecek kadar demokrasiden uzaksınız." dedi.
MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sert çıktı.
Twitter'dan paylaşım yapan Büyükataman, şunları kaydetti:
"Özgür Özel! Sen balı zehir, zehiri bal zanneden cahiller safındasın. Bu pazar seçim olsa pazartesi günü yeniden erken seçim isteyecek kadar demokrasiden uzaksınız. Terör örgütlerine alan açıp sözde demokrasi havarisi gibi davranmanızı bu asil millet yemiyor, haberiniz olsun."