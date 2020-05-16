MHP'den olay 'Meral Akşener' açıklaması
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Meral Akşener, HDP için yalandan gürlüyor. HDP olmadan seçim almaları imkansız." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı" olarak nitelemesi kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı HDP'yi kızdırdı. Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını duyurdu. Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını söyledi.
"HDP olmadan seçim almaları imkansız"
Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Akşener için şu ifadeleri kullandı:
"Meral Akşener, HDP için yalandan gürlüyor. HDP olmadan seçim almaları imkansız."