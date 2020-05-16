  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?

Turizm sektörü açılıyor mu? 2020 turizm açılış tarihi belli oldu

YKS'ye kaç gün kaldı? YKS nasıl yapılacak?

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
için kalan
Gündem

MHP'den olay 'Meral Akşener' açıklaması

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Meral Akşener, HDP için yalandan gürlüyor. HDP olmadan seçim almaları imkansız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 19:45:00 -
MHP'den olay 'Meral Akşener' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı" olarak nitelemesi kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı HDP'yi kızdırdı. Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını duyurdu. Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını söyledi.

"HDP olmadan seçim almaları imkansız"

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Akşener için şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener, HDP için yalandan gürlüyor. HDP olmadan seçim almaları imkansız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vedat uşaklıgil ataseven

KADINDAN REİS OLMAZ..
  • Yanıtla

Sepulhan

Bu mhpcik ,meclisin en az oy almış partisi değil mi yahu...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı