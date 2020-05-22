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MHP'den kritik açıklama: Kirli bir planın işaret fişeği olabilir

MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, İzmir'de sabotaj yapılarak cami hoparlörlerinden İtalyan marşı Çav Bella çalınmasıyla ilgili "Ramazan ayında kalkışılan bu menfur girişim, toplum psikolojisini yönlendirip kaosu davet etmeye matuf kirli bir planın işaret fişeği olabilir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:31:00 - 2020-05-22 12:34:07
MHP'den kritik açıklama: Kirli bir planın işaret fişeği olabilir

MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, İzmir'de sabotaj yapılarak cami hoparlörlerinden İtalyan marşı Çav Bella çalınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yalçın, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün ikaz ve tepkilere rağmen İzmir'de minaralerden ısrarla müzik dinletilmesi, kutsallarımıza ve İslam'a çok azgın ve cüretkâr bir saldırıdır. Bu alçak eylem, malum mahfillerin yaptığı gibi sadece provokasyon yorumları ve hamasi kınamalarla geçiştirilemez.

Ramazan ayında kalkışılan bu menfur girişim, toplum psikolojisini yönlendirip kaosu davet etmeye matuf kirli bir planın işaret fişeği olabilir.

İzmir'in hassasiyetleri kullanılarak halkı galeyana getirmek isteyenlerin derhal ortaya çıkarılacağına, bu tehlikeli oyunu sahneye koyanlara en ağır cezaların verileceğine eminiz. Bu olup bitenlerin takipçisi olacak, millet ve mukaddesat düşmanlarına asla fırsat vermeyeceğiz."

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