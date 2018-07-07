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MHP'den İyi Parti'ye geçmişti! Bugün Bahçeli'nin yanına gidip...

MHP'den İyi Parti'ye geçerek genel başkan yardımcısı olan Koray Aydın, bugün meclisteki yemin töreninde eski genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek sohbet etti.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:56
MHP'den İyi Parti'ye geçmişti! Bugün Bahçeli'nin yanına gidip...

Seçimlerin ardından 600 milletvekili bugün Meclis'te yemin ediyor. Yemin töreninde Meclis renkli görüntülere de sahne oluyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP'den olaylı bir şekilde ayrılıp İyi Parti'ye geçen Koray Aydın bugün Meclis'te bir araya geldi. Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimi bir şekilde tokalaşmaları dikkatlerden kaçmadı.

BAHÇELİ ŞAŞIRDI

Koray Aydın Meclis'te Bahçeli'nin yanına gitti.

Tokalaşmak için el uzatan kişinin Koray Aydın olduğunu gören Devlet Bahçeli şaşkın bir ifadeyle ayağa kalkarak Aydın'ın elini sıktı.

Bahçeli ve Aydın'ın diyaloğu yerlerine oturduktan sonra da sürdü.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:56
  1. Koray Aydın
  2. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • AdnanAdnan2 sa önce
    Bahçeli Bilge lider
  • Ismail hakki efeniIsmail hakki efeni39 dk önce
    Bu kadar yuzsuzluk PES dogrusumhp nin yuz karalari bunlar rahmetli turkesin suyunu icmemis suzsuzler
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