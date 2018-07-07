MHP'den İyi Parti'ye geçmişti! Bugün Bahçeli'nin yanına gidip...

Seçimlerin ardından 600 milletvekili bugün Meclis'te yemin ediyor. Yemin töreninde Meclis renkli görüntülere de sahne oluyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP'den olaylı bir şekilde ayrılıp İyi Parti'ye geçen Koray Aydın bugün Meclis'te bir araya geldi. Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimi bir şekilde tokalaşmaları dikkatlerden kaçmadı.

BAHÇELİ ŞAŞIRDI

Koray Aydın Meclis'te Bahçeli'nin yanına gitti.

Tokalaşmak için el uzatan kişinin Koray Aydın olduğunu gören Devlet Bahçeli şaşkın bir ifadeyle ayağa kalkarak Aydın'ın elini sıktı.

Bahçeli ve Aydın'ın diyaloğu yerlerine oturduktan sonra da sürdü.