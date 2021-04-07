MHP’den İP’li isimlere: Firari FETÖ’CÜ, sır ortağınızdan haber mi bekliyorsun? Peşinizi bırakmayacağız
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, İP’li Akşener ile Koray Aydın’a seslendi: Peşinizi bırakmayacaız.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
MHP MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Twitter hesabından Meral Akşener ve Koray Aydın’a ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Mehmet Taytak’tan Akşener ve Koray Aydın’a mesaj: FETÖ’cü Adnan Osman Güldaş’dan haber mi bekliyorsun?
İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın sessizliğini sorgulayan MHP’li Mehmet Taytak, şunları söyledi:
“Koray Aydın neden sessiz, yoksa firari FETÖ’cü, sır ortağı Adnan Osman Güldaş’dan haber mi bekliyor? Akşener küçük ortak demeyi bıraksın da, firari finansörü FETÖ’cü İzzet Akyar’dan bahsetsin. Peşinizi bırakmayacağız.”