MHP'den ilk açıklama: Seçim startını verdik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı yapmıştı.



BAHÇELİ GÖRÜŞME SONRASI KURMAYLARINI TOPLADI



Bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen MHP Lideri Devlet Bahçeli görüşme sonrası Genel Merkez'e dönen MHP Lideri Devlet Bahçeli kurmayları ile toplantı



İLK AÇIKLAMA: SEÇİM STARTINI VERDİK



Toplantı sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "seçimin startını verdik" diye konuştu.