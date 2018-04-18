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MHP'den ilk açıklama: Seçim startını verdik

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra, Genel Merkez'e dönüp kurmaylarını topladı. Toplantı sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, seçimin startını verdik" diye konuştu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:10
MHP'den ilk açıklama: Seçim startını verdik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı yapmıştı. 

BAHÇELİ GÖRÜŞME SONRASI KURMAYLARINI TOPLADI

Bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen MHP Lideri Devlet Bahçeli görüşme sonrası Genel Merkez'e dönen MHP Lideri Devlet Bahçeli kurmayları ile toplantı 

İLK AÇIKLAMA: SEÇİM STARTINI VERDİK

Toplantı sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "seçimin startını verdik" diye konuştu.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 17:10
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