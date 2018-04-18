MHP'den ilk açıklama: Seçim startını verdik
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra, Genel Merkez'e dönüp kurmaylarını topladı. Toplantı sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, seçimin startını verdik" diye konuştu.18 Nisan 2018 Çarşamba 17:10
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı yapmıştı.
BAHÇELİ GÖRÜŞME SONRASI KURMAYLARINI TOPLADI
Bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen MHP Lideri Devlet Bahçeli görüşme sonrası Genel Merkez'e dönen MHP Lideri Devlet Bahçeli kurmayları ile toplantı
İLK AÇIKLAMA: SEÇİM STARTINI VERDİK
Toplantı sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "seçimin startını verdik" diye konuştu.
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