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Siyaset

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan çok konuşulacak iddia!

Geçtiğimiz günlerde MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir programda partideki bir ismin MHP Lideri Devlet Bahçeli sonrası genel başkanlık hesapları yaptığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 12:55:00 - 2020-08-06 12:57:44

Geçtiğimiz günlerde MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP'deki bazı isimlerin ihracında etkili olduğunu söyleyerek o isimlerden bir kişinin genel başkanlık hesabı yaptığını ileri sürdü.

Gazeteci Hadi Özışık'ın sorularını cevaplayan Enginyurt, milletvekilliği boyunca milletin hakkını hukukunu korumaktan başka gayesi olmadığını söyledi. Bu programın kasetinin de genel başkana götürülmesini isteyen Enginyurt, gün geldiğinde de bu süreçte yaşananları anlatacağını ifade etti.

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