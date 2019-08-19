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MHP’den CHP’ye kayyım tepkisi:CHP millî şuurdan uzaktır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili "Karar hukuki değil siyasi" sözlerine sert tepki gösterdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:29
MHP’den CHP’ye kayyım tepkisi:CHP millî şuurdan uzaktır

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili "Karar hukuki değil siyasi" sözlerine sert tepki gösterdi. Büyükataman, “CHP’de MYK sonrası konuşan Faik Öztrak’ın hangi odakların sözcüsü olduğu açıklamaların içeriğine bakıldığında net bir şekilde anlaşılmaktadır. CHP’li Öztrak açıklamasında Belediye Başkanlarının görevden alınmalarının darbe olduğunu iddia edecek kadar millî şuurdan uzaktır” dedi.

Etnik bölücülerle iş pişirirler

MHP’li Büyükataman, “Dün, ben de Milliyetçiyim, deyip Türk Milliyetçilerine göz kırpan zihniyet, kırptığı gözünü açtığında göstermiştir ki bunların Milliyetçiliği göz açıp kapayana kadardır. Onun da bir samimiyeti bulunmamaktadır. Gerçekteyse etnik bölücülerle iş pişirirler, teröre payanda olurlar. Sandıktan çıkan iradeyi bahane ederek Türkiye’nin birliğine mayın döşemeye kalkanlara karşı Kanunlarımız açıktır. CHP yönetiminin Türk Milliyetçisi olmasını zaten beklemiyoruz ancak “vatanı bölme hürriyeti” diye bir hürriyetten bahsedilemeyeceğini de mi bilmemektedirler?” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:29
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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