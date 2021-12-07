MHP'den CHP yandaşı Ayşenur Arslan'a tokat gibi cevap

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

Paylaşımlarında Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın MHP ile ilgili sözlerine tepki gösteren Özdemir, "D vitamini eksikliği göze çarpan, hafıza ve muhakeme yeteneğinin kaybolduğu görülen, acilen doktor kontrolüne gitmesi gerektiği anlaşılan bir sunucunun MHP, Türkiye ve Türklük konularındaki yorum ve tutumları sadece ibretlik değil aynı zamanda klinik bir vaka halini aldı" dedi.

"Ahmaklık olduğu kadar şuursuzluktur"

MHP ve Ülkü Ocaklarına hasım olan çevrelerin istismarcılığa soyunmalarına izin verilemeyeceğini belirten Özdemir, "Dün MHP’ye, FETÖ’cü Zaman Gazetesi üzerinden saldıran ve bugünse HDP’yi meşru görüp PKK’lı teröristlerin övgülerine mazhar olmakla meşgul CHP’de Beld.Bşk. yapan bir şahsı aldığı oy üzerinden “kişisel oyu MHP’den yüksek” diyerek tanımlamak ahmaklık olduğu kadar şuursuzluktur" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet yazarı B.Pehlivan’ın Halk Tv’deki vitaminsiz programda bunu söylemesi, MHP karşıtlığı yaşayanların düştükleri zillet çukurundaki acınası hallerini göstermekle beraber,52 yıllık şerefli mazisi bulunan partimize ve davamıza gönül vermiş çok kıymetli isimlere hakarettir!" diyen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MHP’nin sadece isminin ağırlığı karşısında bile her daim ezilmeye mahkum olan Barış Pehlivan ve benzeri isimlerin, yorum ve beyanlarında hadlerini daha fazla aşmamaları ve şayet bir yorumda bulunma mecburiyetleri varsa bile akıl ve vicdan ölçüsünden sapmamaları tavsiyemizdir!

Bugün aynı programın kapanışında Türk Dünyası ülkeleri için “Türki Cumhuriyetler’de bir tuhaf” ifadesinin kullanılarak sözümona aşağılanmak istenmesi ise Halk Tv ile Cumhuriyet gazetesinin Türklüğe karşı ne derece hasım bir tutum içerisinde olduğunu bir kez daha göstermiştir."