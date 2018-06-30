MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, kabinede MHP’li bir bakan olup olmayacağı konusuna ilişkin, “Cumhurbaşkanımız, kendisiyle de uyum sağlayabilecek arkadaşları kendisi belirleyecek. Bu konuda bizim talebimiz, pazarlığımız yok, asla da olmaz.” dedi.30 Haziran 2018 Cumartesi 09:56
24 Haziran milletvekili genel seçimlerinde tekrar Konya milletvekili seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Meclis'e kaydını yaptırdı. Kayıt işlemleri sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan Kalaycı, kabinede MHP’li bir bakan olup olmayacağı konusuna dair açıklamalarda bulundu.
PAZARLIK YOK
Mustafa Kalaycı şöyle konuştu:
“Sayın Bahçeli’nin baştan beri açıklamaları var, MHP olarak yetkili arkadaşların açıklamaları var; MHP asla pazarlık yapmaz, talepte de bulunmuyor. Anayasamıza göre bütün tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımızda. Cumhurbaşkanımız, kendisiyle de uyum sağlayabilecek arkadaşları, kendisi belirleyecek. Bu konuda bizim talebimiz, pazarlığımız yok, asla da olmaz.”
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