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MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, kabinede MHP’li bir bakan olup olmayacağı konusuna ilişkin, “Cumhurbaşkanımız, kendisiyle de uyum sağlayabilecek arkadaşları kendisi belirleyecek. Bu konuda bizim talebimiz, pazarlığımız yok, asla da olmaz.” dedi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:56
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!

24 Haziran milletvekili genel seçimlerinde tekrar Konya milletvekili seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Meclis'e kaydını yaptırdı. Kayıt işlemleri sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan Kalaycı, kabinede MHP’li bir bakan olup olmayacağı konusuna dair açıklamalarda bulundu.

PAZARLIK YOK

Mustafa Kalaycı şöyle konuştu:

Sayın Bahçeli’nin baştan beri açıklamaları var, MHP olarak yetkili arkadaşların açıklamaları var; MHP asla pazarlık yapmaz, talepte de bulunmuyor. Anayasamıza göre bütün tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımızda. Cumhurbaşkanımız, kendisiyle de uyum sağlayabilecek arkadaşları, kendisi belirleyecek. Bu konuda bizim talebimiz, pazarlığımız yok, asla da olmaz.” 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 09:56
  1. Mustafa Kalaycı
  2. MHP
  3. MHP'li bakan
  4. Devlet Bahçeli
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. meclis
  7. Konya
  8. MHP Konya Milletvekili

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  • Kocasakal bu sana!Kocasakal bu sana!5 sa önce
    Bre embesil fasık bre munafik bre gavuroglu gavur! Muslumanlikda beyan esastir. Sen kendi kafandaki kokuşmuş Fetö fahişesi dusuncelerini kendine sakla ve sesini kes!
  • mehmetmehmet5 sa önce
    Devletini seven Devlet adamlığı budur Cumhur Reis kimiisterse uygun görürse onun ile çalışır dayatma bana mecbursun politikası ancak zarar ve yıkıma yol açar birlikten kuvvet doğar uyumlu halde vatan için çalışsın herkes
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    hiç pazarlık olmaz olurmu. çakıcıyı serbest bırakın. içerideki mahkumlara af çıkartın diyen sizlersiniz. mafya partisi mhp
  • KocasolakKocasolak6 sa önce
    Yemem ! Yan cebime koy. DEMİŞ.....
  • KAYAKAYA6 sa önce
    ALLAH razı olsun işte görmeyi beklediğimiz birlik bu uyum bu . ALLAH içimizdeki ve dışımızdaki kafirlere fırsat vermesin
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