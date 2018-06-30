MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!

24 Haziran milletvekili genel seçimlerinde tekrar Konya milletvekili seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Meclis'e kaydını yaptırdı. Kayıt işlemleri sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan Kalaycı, kabinede MHP’li bir bakan olup olmayacağı konusuna dair açıklamalarda bulundu.

PAZARLIK YOK

Mustafa Kalaycı şöyle konuştu:

“Sayın Bahçeli’nin baştan beri açıklamaları var, MHP olarak yetkili arkadaşların açıklamaları var; MHP asla pazarlık yapmaz, talepte de bulunmuyor. Anayasamıza göre bütün tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımızda. Cumhurbaşkanımız, kendisiyle de uyum sağlayabilecek arkadaşları, kendisi belirleyecek. Bu konuda bizim talebimiz, pazarlığımız yok, asla da olmaz.”