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MHP Lideri Bahçeli: Ezanı ıslıklayanlarla CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimizin ne ilgisi vardır?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Manisa'daki düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, "Ezanı ıslıklayanlarla CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimizin ne ilgisi vardır?" dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:27
MHP Lideri Bahçeli: Ezanı ıslıklayanlarla CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimizin ne ilgisi vardır?

MHP Genel Devlet Başkanı Bahçeli, Manisa'daki toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. 

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Zaman geldi düştüğümüzü sandılar. Dimdik durduğumuzu görünce küçük dillerini yuttular.

Cumhur İttifakı, Türk Milleti'nin tercihidir. Milli mücadelenin emanetçisi, Türk asırlarının takipçisidir.

Türk Milleti'nin küresel soyguna 'dur' demesinden korkuyor musunuz? Cumhur İttifakı'na set çekemeyeceksiniz.

Ezanı ıslıklayanlarla CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimizin ne ilgisi vardır?

 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:27
  1. Manisa
  2. Devlet Bahçeli
  3. MHP
  4. açıklama

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah27 dk önce
    Bunların da bir dediği bir dediğini tutmuyor. Ezan ıslıklandı mı ıslıklanmadı mı? Bunlar CHPli miydi değil miydi? En iyisi bu ıslıklayanlar Yeni Zelandalıydı diyelim herkes rahatlasın.
  • şskşsk29 dk önce
    sıkın şu itin kafasına milat olsun!
  • KartalKartal30 dk önce
    Şimdi fetöcü bazı yorumcular burda şerefsiz yorum yapar.Kahrolun ... fetöcüler.
  • Tayyip babaaaaTayyip babaaaa31 dk önce
    Canım sana kurban
  • Gerçek ülkücüGerçek ülkücü31 dk önce
    Eyyy koca reis! İplikler kala kala kendisine trumpın geçirmesini bekleyen şıllık kadına kaldı.Senden ayrılan pişman olur reis
  • ReisReis34 dk önce
    Adamın hası

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