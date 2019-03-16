MHP Lideri Bahçeli: Ezanı ıslıklayanlarla CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimizin ne ilgisi vardır? MHP Genel Başkanı Bahçeli, Manisa'daki düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, "Ezanı ıslıklayanlarla CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimizin ne ilgisi vardır?" dedi.

MHP Genel Devlet Başkanı Bahçeli, Manisa'daki toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları; Zaman geldi düştüğümüzü sandılar. Dimdik durduğumuzu görünce küçük dillerini yuttular. Cumhur İttifakı, Türk Milleti'nin tercihidir. Milli mücadelenin emanetçisi, Türk asırlarının takipçisidir. Türk Milleti'nin küresel soyguna 'dur' demesinden korkuyor musunuz? Cumhur İttifakı'na set çekemeyeceksiniz. Ezanı ıslıklayanlarla CHP'ye ve İP'e oy veren kardeşlerimizin ne ilgisi vardır?

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