MHP lideri Bahçeli: "Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutturmak demektir"
IHAAW145047-SIY/23-03-2019- MHP lideri Bahçeli: "Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutturmak demektir"23.
23 Mart 2019 Cumartesi 14:56
IHAAW145047-SIY/23-03-2019- MHP lideri Bahçeli: "Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutturmak demektir"23.03.2019 14:50:47TSINNNN
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