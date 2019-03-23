MHP lideri Bahçeli: "Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutturmak demektir" IHAAW145047-SIY/23-03-2019- MHP lideri Bahçeli: "Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutturmak demektir"23.

IHAAW145047-SIY/23-03-2019- MHP lideri Bahçeli: "Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutturmak demektir"23.03.2019 14:50:47TSINNNN

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