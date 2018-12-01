Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimlerde partisini temsil edecek belediye başkan adaylarını daha açıkladı. MHP daha önce 30 belediye başkana açıklanmıştı. 50 il ve ilçe belediye başkan adayını daha açıklayan MHP'nin şuana kadar açıklanan belediye başkan adayı 80 oldu. Peki MHP Kastamonu belediye başkan adayları kim oldu? MHP Kastamonu belediye başkan adayları listesi 2019

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayının ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, 9'u il ve 41'i ilçe olmak üzere toplam 50 adayın kesinleştiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Giresun'da Hasan Yılmaz, Kastamonu'da Galip Vidinli, Kars'ta Çetin Nazik, Kırşehir'de Onur Köksal, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Filiz Kılıç, Zonguldak'ta Hamdi Ayan belediye başkan adayı gösterildi.

MHP Kastamonu belediye başkan adayları listesi

Kastamonu İl Belediye Başkan Adayı Dr. Galip VİDİNLİ

Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan Adayı Şahin ÇOLAK

Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan Adayı Bozkurt EKEŞ

Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan Adayı Mümtaz ALİUSTAOĞLU

Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Engin UZUNER

Kastamonu 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: % 52.25

MHP: % 20.45

CHP: % 15.49

İYİ Parti: % 9.49

SP: % 0.95

HDP: % 0.63

AK Parti Kastamonu Milletvekilleri

Hakkı Köylü

Metin Çelik

CHP Kastamonu Milletvekili

Hasan Baltacı

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019