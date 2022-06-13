MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan: HDP’li vekiller kendilerini dağda sanıyor
İstanbul Kadıköy'de HDP'lilerin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attığı yürüyüşte HDP'li vekil Saliha Aydemir, bir polis memuruna yumruk atmıştı. Skandal görüntüler büyük tepki çekti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile HDP’li milletvekilini kınadı.
YENİ AKİT ANKARA
İstanbul Kadıköy'de HDP'lilerin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attığı yürüyüşte HDP'li vekil Saliha Aydemir, bir polis memuruna yumruk atmıştı. Skandal görüntüler büyük tepki çekti.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan “#HDPVekilinin Türk Polisine saldırısını nefretle kınıyorum. Bu Türkiye Cumhuriyetine yapılan saldırıdır. HDP’li vekiller kendilerini dağda sanıyorlar. Militanlikla milletvekilliğini karıştırıyorlar. Yaptıkları yanlarına kalmamalı, yargılanmalı ve milletvekillikleri düşünülmelidir” dedi.