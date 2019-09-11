MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD’nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD’nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır.11 Eylül 2019 Çarşamba 16:46
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "ABD’nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır."
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