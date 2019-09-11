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MHP Genel Başkanı Bahçeli, teşekkür ziyareti için Bayburt ve Erzincan’a gelecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçim sonuçları sonrasında başlattığı teşekkür, takdir ve tebrik başlıklı ziyaretleri kapsamında 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Bayburt ve Erzincan’a aynı günde ziyarette bulunacak.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli, teşekkür ziyareti için Bayburt ve Erzincan’a gelecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçim sonuçları sonrasında başlattığı teşekkür, takdir ve tebrik başlıklı ziyaretleri kapsamında 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Bayburt ve Erzincan’a aynı günde ziyarette bulunacak.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında partisinin başarılı olduğu belediye başkanlıklarına 3T temalı teşekkür, takdir ve tebrik ziyaretleri planladı ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeniyle ziyaretlerini, 23 Haziran sonrasına erteledi. İstanbul seçiminin ardından ilk olarak Bilecik’in Söğüt ilçesi ile Kütahya, ardından Kastamonu ve Çankırı’yı ziyaret eden Bahçeli, sonraki hafta Karaman, Karabük ve Bartın ziyaretleri kapsamında hem teşkilat hem de vatandaşlarla bir araya geldi.


Bahçeli, ziyaretlerine Kurban Bayramında ara verdi. Bayram sonrasında ise yeniden 3T temalı teşekkür, takdir ve tebrik ziyaretlerine başlayacak olan Bahçeli, 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Bayburt ve Erzincan’a aynı günde ziyarette bulunup miting programına katılacak.


Bahçeli’nin Cumartesi günü sabah saatlerinde uçakla Erzurum’a iniş yaptıktan sonra karayoluyla Bayburt’a geçecek. Bayburt’ta bir dizi ziyaretlerin ardından miting programında halka hitap edecek. Bayburt’un ardından karayoluyla Erzincan’a geçecek olan Bahçeli, Yanlızbağ mevkiinde vatandaşlar tarafından karşılanacak. Erzincan’da da ziyaret ve miting programına katılacak olan Bahçeli, akşam saatlerinde kentten karayoluyla ayrılarak Erzurum’dan uçakla Ankara’ya geri dönüş yapacak.


MHP, 31 Mart seçimleri sonrasında bir büyükşehir, 10 il, 133 ilçe ve 89’u belde olmak üzere, 233 belediye başkanlığı kazandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:36
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