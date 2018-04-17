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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Danışıklı dövüş değil

MHPGenel Başkan Yardımcısı Yalçın, Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısının "danışıklı dövüş" olmadığını söyledi.

17 Nisan 2018 Salı 13:57
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Danışıklı dövüş değil

MHPGenel Başkan YardımcısıSemih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Habertürk TV'den Sibel Erdem'e konuşan Yalçın, "Erken seçim çağrısının daha önceden AK Parti ile görüşülmüş konu değil. Bu bir danışıklı dövüş değil" şeklinde konuştu.

MHP'li Yalçın, MHP'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sağlam bir şekilde geçilmesini istediğini, bu nedenle Bahçeli'nin bu çağrıyı yaptığını söyledi.

Kaynak: Habertürk

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:57
  1. Semih Yalçın

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