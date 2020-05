MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu'dan Anneler Günü mesajı:

"Telefonun karşısında bizi hasretle, sevgiyle kucaklamaya hazır olan annelerimize bizim için ne kadar değerli olduklarını hissettirelim" - "Analık duygusunu her hücresinde ve ruhunda taşıyan her kadına saygımızı, sevgimizi ve minnetimizi bugün bir kez daha ama her zamankinden daha güçlü bir şekilde sunalım"