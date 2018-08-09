0553 313 94 23

MHP Anket şirketleri için hareket geçti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, kamuoyunu yanlış bilgilerle yanıltan kamuoyu araştırmacılarının 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının öngörüldüğünü belirtti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:15
MHP Anket şirketleri için hareket geçti

Karakaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hazırladığı Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.

Teklife göre araştırmacının; yayınlanan bir araştırma için araştırmayı kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleri ile birlikte paylaşmak zorunda kalacağını belirten Karakaya, araştırmacının, veri toplama, analiz etme ve yayınlama dahil her aşamada dürüst, doğru ve tarafsız olmakla yükümlü tutulduğunu belirtti.

Güvenilirliği ve geçerliliği konusunda şüphe duyulan ya da bağlamından koparılarak müşteri tarafından yayınlanan bir araştırma sonucuna, araştırmacının müdahale etmesinin zorunlu olacağını ifade eden Karakaya, şu bilgileri verdi:

"Kişisel verilerin arşivlenerek başka çalışmalar ya da başka amaçlar için kullanımının önüne geçilmesi maksadıyla, ilgili işlemler sonlandığında imha edilmesi zorunluluğu getirilmektedir.

Araştırmacı olmak ve kamuoyu araştırma kuruluşu kurmak için gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe ilişkin nesnel koşullar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Belirlenen görev ve yükümlülüklerin ifasında her neviden araştırmacılar TÜİK ile iş birliği içerisinde çalışacak. TÜİK, bilimsel ve teknik özerklik ilkesi doğrultusunda, kamuoyu araştırmasının bilimsel ve teknik doğruluğu ve verilerin yeterliliği ile sınırlı olarak denetim yapma yetkisine sahip olacak.

CEZA HUSUSU

Teklifin getirdiği önemli bir husus da cezadır. Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar idari para cezası kesilebilecek.

Teklif, manipülasyon suçuna 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası getiriyor. Bu teklifteki koşul ve ilkelere aykırı olarak araştırma adı altında veya imasıyla kamuoyunu bir kurum, kuruluş, ürün, hizmet veya kişi hakkında olumlu ya da olumsuz yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşunun sorumlu yöneticisinin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmektedir."

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 12:15
  1. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
  2. anket şirketleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya ABD'ye fena patladı! 'Kesinlikle kabul edilemez'
    1. Rusya ABD'ye fena patladı! 'Kesinlikle..
    2. FB Bursaspor maçın hakemi kim oldu?
    3. Satış için gittiği tapu dairesinde şok..
    4. Kuzey Koreli bakan Tahran'da!..
    5. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    6. Berat Albayrak yeni ekonomi modelini..
    7. Fuat Oktay'dan sel felaketi açıklaması
    8. Süper Lig yarın başlıyor! İşte ilk..
    9. Ankara'da çay yüklü tır şarampole..
    10. Beşiktaş BJK Galatasaray GS derbi maçı..
    11. "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu..
    12. Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine..
    13. 'Taksit yasağı gözden geçirilecek'
    14. Şiddetli yağış: Belediyeler anons..
    15. Ümit Öztürk Galatasaray Ankaragücü..
    16. İstanbul'da uyuşturucuyu kaftana..
    17. Alarm verildi! Belediyeler halkı..
    18. Andaval Kilisesi'nde 22 yıldır devam..
    19. Uykusuz yola çıkmayın!
    20. MHP anket şirketleri için kanun..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları