MHK’nın yaptığı bu devrim bir milattır!..

Geçtiğimiz haftanın kuşkusuz en önemli olayı MHK’nın hakem kadrosunda yaptığı değişiklikti.. Malumunuz yaptığı güncelleme ile; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy gibi hakemler artık Süper Lig’de görev alamayacak...

Vay efendim, bu kararın ardından yer yerinden oynadı... Her hafta “Şu hakemi bizim maçımıza atamayın, bu hakemi bir daha stadımızda görmek istemiyoruz” diye feveranlar koparan süper lig takımlarımız ayağa kalktılar...

Öncelikle bu kulüplerimize sorarlar, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye.. Her hafta hakem hatalarından ve hakemlerin performansının düşüklüğünden dem vurarak başarısızlıklarınızı örtme çabalarınız boşa çıktı diye mi tüm telaşınız?

Yahu Merkez Hakem Kurulu başkanının yaptığı bu devrimin neticesini görmek için biraz beklemeniz gerekmez mi? Niye hemen topyekûn MHK istifa sloganıyla ekranlara çıkıyorsunuz?

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