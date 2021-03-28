MHK Başkanı'ndan sert eleştiri! "Fatih Terim nasıl sahada kaldı?"

Süper Lig kadrosundaki 40 hakem, Antalya'da dört gün boyunca yoğun bir süreç yaşadı. Hakemler atletik testlerden çok, seminerde ter döktü. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, seminerin son gününde pozisyon görüntüleri eşliğinde hakemlere sert eleştirilerde bulundu.

"Fatih Terim nasıl sahada kalıyor?"

Türkiye gazetesinin haberine göre Serdar Tatlı, G.Saray-Ç. Rize maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın Fatih Terim'e gösterdiği müsamahaya çok sert çıktı ve “Sarı kart göstermeye giderken Arda seninle beraber koşuyor. Buna nasıl izin verirsiniz? Teknik direktör, teknik alanı terk edip çatışmaya gidiyor, niye atılmıyor, nasıl sahada kalıyor?” dedi.

Tatlı, yine Beşiktaş-F.Bahçe maçında Sergen Yalçın'ın hakem kararlarına tepki gösteren görüntüleri eşliğinde “Bu ihlalleri gördükçe canımız acıyor. Antrenörlerin bu görüntülerine izin vermeyin. Dördüncü hakem ve hakem buna müsaade etmeyecek” diyerek hakemleri sert bir şekilde uyardı.

MHK A.Gücü-G.Saray maçında tartışılan iki pozisyon için “Mustafa'ya çıkan kırmızı kart doğru. Hakem sarı verseydi, VAR yine karışamazdı. Arda'ya verilen penaltı da yüzde yüz doğru. Arda'nın ayağından sekiyor. Açık ve doğal konumda olmayan koluna geliyor. Top uzaktan geliyor. Oyuncunun sakınma şansı var” görüşünü hakemlerle paylaştı.

Başakşehir-Beşiktaş maçındaki pozisyon için hakemler ikiye bölündü. Beşiktaş cephesi “VAR niye karışmıyor” diye isyan etmişti. MHK da “Rafael, Larin'e çelme takıyor, VAR karışmalıydı. Net bir delil var. Bu, görüntülerle sabit” dedi. Ancak, MHK, VAR'daki Mustafa Öğretmenoğlu'nu dört gün sonraki Antalya-Alanya kupa yarı finaline tayin etti.

"Antalya maçındaki penalti iptal olmamalıydı"

MHK, F.Bahçe-Antalya maçındaki pozisyon için “Penaltı verilmişse VAR karışmayacaktı. Çünkü oyuncu top sürerken yani Pelkas çalım atarken kazara rakibinin ayağına basıyor. Bu basma bir ihlal değildir. Bir ihlal olsa bile penaltı diz müdahalesinden dolayı veriliyor. Diz de ayağa basmadan daha önce. Penaltı iptal olmamalıydı, hakem kararı bu” dedi. Ancak, MHK VAR'daki Volkan Bayarslan'ı dört gün içinde Kasımpaşa-Konya ve G.Saray-Ç. Rize maçlarına tayin etti.

Yeni Malatya-Gaziantep maçında VAR’daki Fırat Aydınus, sahadaki Mert Güzenge’yi tam dört defa monitöre çağırmıştı. MHK, “Eller arkadan bağlıysa monitöre çağırma. Penaltı çalındıysa bile iptal ettir” diyerek bu maçtaki elle oynamada çalınan penaltı için VAR'ın çağırmasını onaylamadı. “Elleri ve kolları arkaya bağlı olarak topa doğru hamle yaparsa top da ele ya da kola gelirse pozisyon devam. Hakem verirse VAR iptal ettirecek” denildi.

Adana-Balıkesir maçındaki pozisyon için MHK Başkanı Serdar Tatlı, “Bu maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, oyuncuya sarı kart gösteriyor. Oyuncu, hakemin bu kararını şiddetle protesto ediyor. Bu görüntü canımızı çok acıttı. Bu, mutlaka kırmızı olmalıydı” dedi