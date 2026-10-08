MHK açıkladı: 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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Trendyol 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. İşte haftanın hakemleri…
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen
17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yusuf Adnan Kendirciler
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Erdem Mertoğlu
20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor: Yiğit Arslan
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Boluspor-Antalyaspor: Ömer Faruk Gültekin
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor: İbrahim Güner
19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK: Alper Akarsu
19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor: Reşat Onur Coşkunses
11 Ekim Pazar:
16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor: Ali Yılmaz
19.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor: Fatih Tokail