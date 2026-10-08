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Spor MHK açıkladı: 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Spor

MHK açıkladı: 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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AA Giriş Tarihi:

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MHK açıkladı: 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. İşte haftanın hakemleri…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen

17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yusuf Adnan Kendirciler

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Erdem Mertoğlu

20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor: Yiğit Arslan

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Boluspor-Antalyaspor: Ömer Faruk Gültekin

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor: İbrahim Güner

19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK: Alper Akarsu

19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor: Reşat Onur Coşkunses

11 Ekim Pazar:

16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor: Ali Yılmaz

19.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor: Fatih Tokail

Atamalar merakla bekleniyordu! Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Atamalar merakla bekleniyordu! Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Spor

Atamalar merakla bekleniyordu! Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın hakemleri açıklandı

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