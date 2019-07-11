Mezitli’de ’Örgülü Sokak’ açıldı

Mezitli Belediyesi Örgü Evi ve Mezitli Kent Konseyi işbirliğiylehayata geçirilen ’Örgülü Sokak’ açıldı.

Mezitli Belediyesi Sanat Evi Sanatçısı Çağdaş Anadolu’nun muhteşem sesiylerenklendirdiği açılışta konuşan Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, sokağınhazırlığı için 1.5 aylık bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Biz bu sokağı oluştururkenyerel ve otantik kültürümüzün tanıtılması ve yaşatılması, turizm açısından bir çekimalanı olması ve kadınlarımızın istihdamını amaçladık. Çeşitli faaliyetlerle sokağımızısürekli canlı halde tutmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise Mezitli Belediyesi’nin düzenlediğifaaliyetlerin yüzde 90’nında kadınların yer alması nedeniyle kendisini şanslı birbelediye başkanı olarak gördüğünü ifade ederek, "Bu başarımızı Mezitli’dekikadınlarımıza borçluyuz. Ben burada başarı sağlamışsam kadınlar sayesindedir.Türkiye’nin geleceğinin yine kadınlarımızın omuzlarında yükseleceğine inanıyorum.Çünkü kadının içerisinde olduğu hiçbir işin başarıya ulaşmama şansı yoktur. Bunedenle kadınlarımıza özel destek vermeye çalışıyorum” diye konuştu.

Mezitli’nin her noktasını insanlara hizmet veren alan şeklinde değerlendirmekistediklerini vurgulayan Tarhan, “Burada sıradan bir sokağın canlandırılması sözkonusu değildir. Burası Mersin’in en güzel sokaklarından birisi oldu. Mersin’edışarıdan birisi geldiği zaman gezdireceğimiz bir yer yok. Bu sokağımız çekimmerkezimiz olsun istiyorum. İnsanlara Soli Pompeiopolis dışında başka yerleri degösterebilelim istiyorum. Bu amaçla Down Kafe bahçesinde bulunan halı sahayısöktük. Yerine özgün bir mimariyle hediyelik eşya çarşısı yapacağız. Yine yakınbölgede oluşturacağımız sanat sokağı ile dışarıdan gelen insanlaragezdirebileceğimiz alternatifler sunacağız. İnsanlarımız gelip bu sokakta oturdukçakendilerini daha huzurlu ve rahat hissedecekler” şeklinde konuştu.

Mezitli’yi sağlıklı ve güvenli bir şehir yapmak istediklerine dikkat çeken Tarhan,şöyle devam etti; "Mutlu Mezitli’nin taşlarını tek tek örmeye devam ediyoruz. SanatEvimiz, Gençlik Merkezlerimiz, Kent Konseyimiz, Gönüllü Evlerimiz, Aktif Yaş AlmaMerkezilerimiz, Örgü Evimiz yaptıkları çalışmalarla önemli işleri başarıyorlar. Artık budinamikleri birleştirerek ortak hareket etmelerini sağlayacağız. Bu sokak birliktehareketin örneklerinden birisi. Adeta sokağı oluşturmak için ilmek ilmek ördüler.Daha da önemlisi sevgi verdiler. Canlı müzikler olacak, kadınlarımız tarafından

açılan stantlarda satışlar olacak. 24 saat yaşayan bir sokak olacak. Ben istiyorumki, kentimizin her köşesi 24 saat yaşayan bir kent olsun. Her şeyi daha güzelyapacağız."