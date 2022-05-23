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Dünya Mezhepçiler birbirine düştü: Esed rejimi ve İran arasında gerilim
Dünya

Mezhepçiler birbirine düştü: Esed rejimi ve İran arasında gerilim

Esed rejimine bağlı istihbarat güçleri, Deyrizor kentinin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev alan bir milisi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 10:44:00 -
Mezhepçiler birbirine düştü: Esed rejimi ve İran arasında gerilim

Esed rejimine bağlı istihbarat güçleri, Deyrizor kentinin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev alan bir milisi gözaltına aldı.

"Deyrizor 24" haber sitesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberde, Deyrizor'un Haşam bölgesinde bulunan milisin, daha önce muhalif güçlere bağlı birlikler arasında yer aldığı dönemde çektirdiği bir fotoğraf dolayısıyla Esed istihbaratınca gözaltına alındığı bildirildi.

Şam yönetimi lideri Beşar Esed'in silahlı muhalif güçlere katılan kişiler ve göstericiler için ilan ettiği af sonrası ülkede tutuklamaların ve gözaltıların devam ettiği ifade ediliyor.

İran, Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Esed rejimine destek oluyor. İki tarafın ilişkileri ise bundan çok daha öncesine dayanıyor.

Bu ilişkiye Suriye'de rağmen taraflar arasında yer yer gerilim yaşanması dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News

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