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Dünya Mezhepçi İran'da Sünnilere ait cami kapatıldı!
Dünya

Mezhepçi İran'da Sünnilere ait cami kapatıldı!

İran yönetiminin ülkede Sünnilere ait olan bir camiyi kapattığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 11:09:00 - 2022-09-12 11:32:10

İran medyasının ve bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Meşhed şehrinin Mihrabad bölgesinde bulunan cami ibadete kapatıldı.

Sünnilere ait olan caminin çevresinin beton bloklarla kapatıldığı ve ibadete artık izin verilmediği bildirildi.

Caminin kapatılma sebebi bilinmiyor.

İran yönetimine bağlı güçlerin caminin çevresini beton bloklarla kapattığı görüntüler sosyal medya üzerinden servis edildi.

İran yönetiminin ülkedeki Sünnileri baskı altında tuttuğu biliniyor.

Ülkenin başkenti Tahran'da Sünnilerin rahatça ibadet edebilecekleri bir cami mevcut değil.

Bunun yanı sıra Sünni lider ve kanaat önderleri de sıklıkla saldırılara hedef oluyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

sedat Gümüş

Bu gibi olaylar Turkiyemizde olsa yer yerinden oynar ve olamaz devletimiz gereklı önlemi alır ...Alevilerin cem evine yapılan saldırıda hemen faili yakalandı...Devlet ve ülke dedigin bu ıran yobazı
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