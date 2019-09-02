Mezgit ve İstavrit bolluğu tezgahları süsledi

Denizlerde av yasağının bitmesinin ardından avlanmak için denize açılan balıkçı ağlarına ne hamsi, ne palamut takılırken mezgit ve istavrit en çok avlanan balık oldu.

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki balıkçı tezgahlarını mezgit ve istavrit süslerken çok az da olsa hamsi yerini buldu. Bu yıl istavrit ve mezgit bolluğunun olacağını belirten Fatsalı balıkçılar, “Hamsi ve palamut ilk avda yok. Balık çıkmayınca da tezgahlarda o balık türleri yer almadı. Önümüzde ki günlerde inşallah bol çıkarda vatandaşta bu balıkları yerler” dedi.

Av yasağının bitmesinin ardından balık satışlarına tezgahlarında başladıklarını ifade eden Balıkçı Selahattin İlişe, “Tezgahımızda istavrit ve mezgit bolluğu var. Diğer balık türleri ilk avdan çıkmadı. Bol balık olunca ister istemez fiyatlarına hemen yansıyor. Mezgit ve İstavritin kilosunu 10 TL’den satıyoruz. Vatandaş ucuz balığa yöneldi ve işlerimiz ilk günden itibaren çok güzel. Palamut ve hamsi de tam anlamıyla çıkınca tezgahlarımızla daha da şenlenecek” diye konuştu.