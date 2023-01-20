Meyve kabuğu tarifleri: Elma, portakal kabuğu şekerlemesi! Meyveleri topluyor, maliyeti çok çok düşük

Eğer siz de portakal kabuğu şekerlemesi seviyorsanız bir kez deneyin, elma, portakal kabuklarını çöpe atarken iki kez düşüneceksin. Elma,portakal kabuğu şekerlemesi nasıl yapılır, yapması çok mu zordur? Aşağıdaki tarifi okuyun bakalım nasıl düşüneceksiniz ?

Portakal Kabuğu Şekerlemesi

Hazırlama Süresi10 dakika

Pişirme Süresi30 dakika

Toplam Süre40 dakika

Porsiyon :8 Kişilik

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Malzemeler:

4 adet portakal

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Yapılışı:

Portakalların kabuklarını iyice yıkayın. Mutfağınızda kullandığınız sebze fırçaları bu iş için idealdir.

Portakalların kabuklarını istediğiniz şekilde doğrayın. Beyaz kısımlarının fazlalığını alın. Tencereye koyup üzerini aşana kadar su doldurun. Ocağa koyup kaynatın. 5 dakika kadar kaynatın suyunu dökün. Bu işlemi iki kez daha yapın. Böylelikle portakalların acısı gitmiş olacak.

Üç kez kaynatıp suyunu süzdüğünüz portakal kabuklarını tekrar tencereye koyun. Üzerlerine 2 su bardağı toz şekeri ve 2 su bardağı suyu koyup ocağa koyun. Bu karışımın içinde portakallar saydamlaşana kadar kaynatın. Ben 20 dakika kadar kaynattım.

Portakal kabuklarını tencerenin içinden bir süzgeç yardımıyla alıp yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. Bu tepsinin içinde kurumaya bırakın. Kurutma işleminin süresi, ortamın ısısına ve nemine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kuruyup kurumadığını yiyerek kontrol edebilirsiniz. Benimkilerin kuruması bir gün sürdü.

Kuruyan portakal kabuklarını dilerseniz eritilmiş çikolataya batırıp çikolatanın donması için tekrar yağlı kağıt üzerine koyup bekletin.

Portakal kabuğu kurutma

Kuruduktan sonra rondodan geçirerek toz hale getirebilir, kek, sütlü tatlı, şerbetli tatlı, kurabiye tarifleri gibi tariflerinizde aroma verici olarak gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Portakal Kabuğu Kurusu: Portakal kabuğu kurutma

Nemli bir bölgede yaşıyorsanız ya da güneş almayan bir eviniz varsa portakal kabuklarınızı temizledikten sonra fırın ızgarasının üzerine yerleştirerek 100 derecede ısıtılmış fırında 1,5 - 2 saatte (bu süre fırınınızın performansına göre farklılık gösterebilir) kurutabilirsiniz.

Portakal kabuğu çayı:

Taze portakal kabuğu kullanıyorsanız, bunları 1 cm büyüklüğünde parçalar halinde doğrayın. ... Suyu ve portakal kabuklarını bir tencereye koyun ve kaynatın. Kaynamaya başlayınca içine çubuk ya da toz tarçını ekleyip 10 dakika kadar kaynatın. Kabukları süzdükten sonra çayı hafifçe soğumaya bırakın.

Kavanozda portakal kabuğu:Acı suyu çıkan portakal kabuklarının bir kısmını ince ince çubuklar halinde doğrayın, bir kısmını da rondoda çekin. Temiz bir cam kavanozun en altına toz şeker dökün, bir kat portakal kabuğu, bir kat şeker olarak kavanoza yerleştirin. En üstüne şeker koyun ve kapağını sıkıca kapatın. Portakal kabuğu şekerlemeniz hazır.

Elma kabuğu nasıl değerlendirilir?

Elma kabuğu

Elma kabuğu elmanın içine nazaran daha çok antioksidana sahip. Şeker hastalığına karşı hem bir koruyucu hem de içindeki pektin sayesinde şekeri düşürücü etkisi bulunuyor. Ayrıca kolesterolü de düşürücü bir etkiye sahip. Bol posa içeriği sayesinde iştahı düşürür.

Elma kabuğu kaynatıp içmek:Kan yapıcı hücrelerin sayısını artırır. - Elma kabuğu çayı en çok üst solunum yolları hastalıklarıyla artan öksürüğü keser. Ayrıca boğazlarda biriken iltihabı balgam olarak atılmasını sağlar. - Vücut içindeki sıvı oranını artırarak kan dolaşımını destekler bu da kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.

Elma kabuğu çayı

Elma kabuğu çayı için; iki bardak su bir kaba konulur ve bir adet elmanın kabuğu soyularak yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynatılır. Tercihinize göre bir dilim limon, iki adet karanfil veya bir adet tarçın kabuğu da karışıma ekleyerek çayınızı hazırlayabilirsiniz.

Elma kabuğu kaynatmak öksürük için

Şiddetli Öksürük için Elma Çayı : 1 adet elmanın çekirdeklerini çıkarıp dilimleyin. 1 Litre kaynamış suyun içerisine dilimlediğiniz elmaları kabuklarını soymadan atıp kaynatın. Kaynama işleminden sonra, süzün ve çay gibi sıcak sıcak için.

Elma kabuğunu yüze sürmek

Elma kabuğu bir FAYDALARI saymakla bitmeyen faydaları vardır. Elmanın içerisinde C vitamini olduğu için önemlidir. Elma kabuğu ciltteki tıkanmış gözeneklerinin açılmasını sağlar. Elmanın kabuğunu soyarak cildinizde bekletin yüzünüzün her yerine sürün 5 dakika beklettikten sonra cildinizi yıkayın etkisini göreceksiniz.

Elma kabuğu nasıl değerlendirilir

İç içe geçirerek çiçek veya gül şekli verebilirsiniz. Elma kabuklarını yemeklerinize yenilebilir süs olarak ilave edebilirsiniz. Daha uzun süre kullanmak için kabukları fırınlayıp kullanabilirsiniz. Temizleyici olarak destek alabilirsiniz.