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Kadın - Aile Mevsim geçişlerinin vazgeçilmez ürünü: Zencefil
Kadın - Aile

Mevsim geçişlerinin vazgeçilmez ürünü: Zencefil

Tazesi, kurusu ve toz haliyle tüketilebilen zencefilin özellikle mevsim geçişlerinde ve soğuk havalarda tüketilmesi öneriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 10:49:00 -
Mevsim geçişlerinin vazgeçilmez ürünü: Zencefil

Tazesi, kurusu ve toz haliyle tüketilebilen zencefilin özellikle mevsim geçişlerinde ve soğuk havalarda tüketilmesi öneriliyor.

Üst solunum yolları hastalıklarına iyi geldiği belirtilen zencefil, kış aylarına yaklaşılmasıyla birlikte yoğun olarak kullanılıyor. Aktar tezgâhlarındaki talepte ıhlamurla yarışan zencefilin; taze, kuru ve toz olmak üzere üç çeşidi bulunuyor. Rendelenerek limonla veya zerdeçal, bal ve tarçın gibi malzemelerle karıştırılarak tüketilmesinin yanı sıra kış çaylarına da katılabilen zencefil, düzenli kullanıldığında vücudun direncini arttırıyor.

Zencefil hakkında konuşan aktar Koray Özkılıç, “Zencefil; taze, kuru ve toz olmak üzere üç çeşit olarak tüketilebiliyor. Bunlardan toz zencefil; zerdeçal ve havlıcanla karıştırıldıktan sonra bal, karanfil ve tarçın eklenerek yenildiğinde öksürük, bronşit, nefes darlığı, üst solunum yolu enfeksiyonları, faranjit, koah gibi hastalıklara iyi gelir. Ağızdan giren mikrobu kırar. Grip, nezle olmayı engeller. Vücut direncini arttırdığı için kışın vücudu ısıtır. Sıcaklık verir. Özellikle okula giden çocuklara propolis ve polen gibi zencefilin de kullandırılması gerekir. Kuru tane zencefil de kuşburnu, ıhlamur, lavanta, papatya, ekinezya gibi çaylarla birlikte kullanılırsa, bunlar da otomatik olarak vücudun direncini arttırır. Günde birkaç çay bardağı ıhlamur gibi içilebilir. Yaş zencefil, rendelenerek ve üzerine limon sıkılarak direkt yutulabilir. Bunun da tanesi ve tozu gibi vücuda alınması yeterlidir” ifadelerini kullandı.

Yılın her ayı kullanılabilen zencefilin şu anda yaşanan mevsim geçişlerinde özellikle tüketilmesi gerektiğini söyleyen Özkılıç, “Sabahleyin evden çıktığımızda hava 5 derece oluyor, öğlen 25 dereceye çıkıyor. Akşam tekrar 5 dereceye düşüyor. Haliyle üzerimizdeki kıyafetleri dengeleyemiyoruz. Vücutlarımız savunmasız kalıyor ve hastalık çok çabuk meydana geliyor. Bunu ortadan kaldırabilmek için vücudumuza bakmamız lazım. Burada önemli olan vücudun savunmasını kuvvetlendirecek materyalleri vücuda almak. Ne kadar doğaldan uzaklaşırsak, o kadar hastalık kapıda” diye konuştu.

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