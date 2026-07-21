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Bodrum’a turist akını: Limana aynı anda 3 kruvaziyer demirledi!

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AA Giriş Tarihi:

Bodrum’a turist akını: Limana aynı anda 3 kruvaziyer demirledi!

Bodrum limanına demirleyen üç kruvaziyerden inen 2 bin 761 yolcu, ilçede turizm canlılığını bir kez daha artırdı.

#1
Foto - Bodrum’a turist akını: Limana aynı anda 3 kruvaziyer demirledi!

İtalya bayraklı 253 metre uzunluğundaki "Aidablu", Malta bayraklı 111 metrelik "Star Flyer" ve 59 metrelik "Arethusa" isimli gemiler Bodrum Yolcu Limanı'na demirledi.

#2
Foto - Bodrum’a turist akını: Limana aynı anda 3 kruvaziyer demirledi!

Girit Adası'ndan gelen "Aidablu" gemisinde çoğu Alman 2 bin 611 yolcu ve 648 personel bulunduğu belirtildi.

#3
Foto - Bodrum’a turist akını: Limana aynı anda 3 kruvaziyer demirledi!

Rodos'tan gelen "Star Flyer"da çoğu ABD'li 103 yolcu ve 76 personel, İstanköy Adası'ndan gelen "Arethusa" gemisinde ise çoğu Alman 47 yolcu ile 21 personel yer alıyor.

#4
Foto - Bodrum’a turist akını: Limana aynı anda 3 kruvaziyer demirledi!

Pasaport işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Kruvaziyerlerin akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılarak yeni rotalarına hareket edeceği bildirildi.

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