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Dünya Diplomatik kriz patlak verdi! Rusya resmen ülkeden kovdu
Dünya

Diplomatik kriz patlak verdi! Rusya resmen ülkeden kovdu

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Diplomatik kriz patlak verdi! Rusya resmen ülkeden kovdu

Rusya ile İtalya arasında patlak veren diplomatik kriz yeni bir seviyeye ulaştı. Rusya, İtalya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görev yapan Askeri Ataşe Davide D'Aprile ile yardımcısı Vittorio Parrella'yı 'istenmeyen kişi' ilan etti.

Rusya ile İtalya arasındaki diplomatik gerilim, karşılıklı sınır dışı kararlarıyla hızla tırmandı. Moskova, Roma'nın Rus askeri ataşeleri sınır dışı etmesine mütekabiliyet ilkesiyle yanıt vererek İtalyan diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sert açıklaması, iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerin ne denli gergin bir noktaya ulaştığını gözler önüne serdi.

RUSYA'DAN İTALYA'YA MÜTEKABİLİYET HAMLESİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli askeri ataşe ile yardımcısını "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etme kararı aldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İtalya'nın daha önce Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli askeri ataşe ile yardımcısını sınır dışı etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Bu kararın "temelsiz" olduğu belirtilen açıklamada, İtalya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Giovanni Scoppa'nın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

 

D'APRİLE VE PARRELLA'YA ÜÇ GÜN SÜRE VERİLDİ

Açıklamada, mütekabiliyet ilkesi gereğince İtalya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Askeri Ataşe Davide D'Aprile ile yardımcısı Vittorio Parrella'nın "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtilerek, iki diplomat ile aile üyelerinin Rusya'yı üç gün içinde terk etmeleri gerektiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Rus diplomatlara yönelik herhangi bir düşmanca veya kışkırtıcı eylem karşılıksız kalmayacaktır." ifadesine yer verildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 9 Temmuz'da casusluk faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli iki askeri ataşenin sınır dışı edilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

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