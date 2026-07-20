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Adana'da korkunç olay

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Adana'da korkunç olay

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu. 45 yaşında bir şahsa ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında ceset olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Akıntıya kapılan kişinin kanal içerisinde sürüklendiğini belirleyen ekipler, çalışma başlattı.

 

Ekipler, ihbar noktasından yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sarıhamzalı Mahallesi'nde cesedi sudan çıkardı.

Ekiplerin incelemesinde cesedin, 45 yaşındaki Aykut Şahinel'e ait olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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