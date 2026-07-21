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Dünya Fena dalga geçti: 'Amerikalılar bizi kendi IQ'larına göre değerlendiriyor'
Dünya

Fena dalga geçti: 'Amerikalılar bizi kendi IQ'larına göre değerlendiriyor'

Yeniakit Publisher
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Fena dalga geçti: 'Amerikalılar bizi kendi IQ'larına göre değerlendiriyor'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin bir yandan bölgeye askeri yığınak yaparken diğer yandan savaşı durdurmak istediğini söylemesine tepki gösterdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin bir yandan bölgeye askeri yığınak yaparken diğer yandan savaşı durdurmak istediğini söylemesine tepki gösterdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin bölgeye yönelik askeri sevkiyatlarını eleştirerek, Washington'un söylemleri ile sahadaki adımlarının birbiriyle çeliştiğini söyledi.

Kalibaf, "Amerikalılar sürekli bölgeye yeni askeri teçhizat getiriyor ve aynı zamanda savaşı durdurmak istediklerini iddia ediyorlar. Bizi kendi sınırlı IQ seviyelerine göre değerlendirdiklerini sanıyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD'nin politikalarını sert sözlerle eleştiren Kalibaf, İran'ın Washington'un yöntemlerini yakından tanıdığını belirterek, "Biz bu Amerikan oyunlarını tanımakta artık ustalık seviyesine ulaştık ve hazırlıklarımızı da buna göre yaptık." dedi.

Kalibaf, gerilimin düşürülmesine yönelik açıklamaların ancak somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Önemli olan sözler değil, atılan adımların bu iddiaları doğrulaması; onları boşa çıkarmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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