Mevsim geçişlerinde hastalanmamaya dikkat edin

Uzmanlar mevsimsel geçiş dönemlerinde, vatandaşları daha dikkatli olması konusunda uyarıyor. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yılmaz, vatandaşların bu dönemlerde giyim ve yiyeceklerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Prof.Dr. Özgür Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle kıştan bahara geçerken üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış oluyor. Bahar çiçeklerin açtığı, bitkilerin canlandığı, polen mevsiminin başladığı bir dönem. Bu açıdan da hem viral enfeksiyondan hem de alerjiyle ilgili daha dikkatli olunması gerektiği dönemler."

MEVSİMSEL GEÇİŞLERİ DAHA HAFİF ATLATABİLMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Prof. Dr. Özgür Yılmaz mevsimsel geçişlerini olabildiğince hafif atlatmak için vatandaşlara şunları tavsiye etti:

Birçok hastalığa davetiye çıkaran mevsimsel geçiş dönemlerinde, vücut direncini düşürecek şeylerden kaçınmalı.

Vücut direncini iyi tutmalı.

Polen döneminde de polenlerden uzak durmalı.

Bol sıvı tüketilmeli.

Sağlıklı gıdalar (sebze, meyve) tüketilmeli,

Kapalı ortamlar havalandırılmalı.