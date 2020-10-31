  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Metropollere saldırı için eğitilen 5 PKK’lı terörist yakalandı
Gündem

Metropollere saldırı için eğitilen 5 PKK’lı terörist yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütünün dağ kadrosuna katıldıkları, kod isim kullandıkları, kırsal alanda patlayıcı eğitimi aldıkları, terör örgütü PKK/KCK’nın gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde saldırı yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirildikleri tespit edilen teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:21:00 -
Metropollere saldırı için eğitilen 5 PKK’lı terörist yakalandı

Kent merkezindeki eş zamanlı operasyonda “Avjin” kod isimli A.Y, “Hermeşim” kod adlı İ.A, “Azad Amed” kod isimli M.K, “Ali” kod adlı V.S. ve “Bawer” kod adlı O.S. yakalandı. A.Y’nin daha önce Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire, İ.A’nın Diyarbakır Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri, M.K’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde memur olarak çalıştığı ve görevinden ihraç edildiği belirlendi. Teröristlerin kırsal alanda bomba, silah ve kamera ve güvenlik sistemleri eğitimi aldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'ye çalışan İmambakır Üküş, İzmir depremini AK Parti'ye bağladı!
Gündem

CHP'ye çalışan İmambakır Üküş, İzmir depremini AK Parti'ye bağladı!

İzmir’de meydana gelen ve can kayıplarımızın olduğu depremin ardından CHP'ye çalışan gazeteci ve İstanbul Gerçeği Genel Yayın Yönetmeni İmam..
Peş peşe depremler mesajları geliyor! İşte Türkiye'ye desteğini açıklayan ilk ülke
Gündem

Peş peşe depremler mesajları geliyor! İşte Türkiye'ye desteğini açıklayan ilk ülke

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan Türk yetkilileri arayarak destek vermeye hazır olduklarını iletti" denildi...
Meteoroloji'den İzmir'deki deprem sonrası önemli bilgilendirme
Gündem

Meteoroloji'den İzmir'deki deprem sonrası önemli bilgilendirme

İzmir'de meydana gelen depremin ardından İzmir hava durumu nasıl olacak merak ediliyor.

Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay