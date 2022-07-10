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Gündem Metroda sözlü saldırıya uğramışlardı! Bakan Soylu'dan Senegalli aileye ziyaret
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Metroda sözlü saldırıya uğramışlardı! Bakan Soylu'dan Senegalli aileye ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul metrosunda sözlü saldırıya maruz kalan Senegalli aileye ziyarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 23:34:00 -
Metroda sözlü saldırıya uğramışlardı! Bakan Soylu'dan Senegalli aileye ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul metrosunda sözlü saldırıya maruz kalan Senegalli aileye ziyaret gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre Soylu, Yenikapı-Hacıosman metro hattında bir kişinin sözlü saldırısına uğrayan Senegal asıllı Davut ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileğini ileten Soylu, Davut'un kızları Rukiye ve Fatma'ya hediyeler verdi.

İkamet izniyle 11 yıldır Türkiye'de bulunan Müslüman aileye yönelik davranıştan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Soylu, "Böyle bir davranışı kabul etmiyoruz. Onların öfkesi size değil, bize." dedi.

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